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- Tunceli’de jandarma ekipleri, yavru ayıya elleri ile su içirdi
Tunceli’de jandarma ekipleri, yavru ayıya elleri ile su içirdi
Kayalıklardan düşen ayı, bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, susuz kalan ayıya elleri ile su içirdi.
- DHA
- 12.08.2021 - 15:59
- Güncelleme : 12.08.2021 - 16:34
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde yavru bir ayı, kayalıklardan düştü.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.
BİTKİN DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ
Uzun süre susuz kalan ayının, baygın ve bitkin düştüğü görüldü.
Ekipler, ayıya elleri ile su içirdi.
Bulunduğu yerden alınan yavru ayı, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parkla Şubesi’ne götürüldü.
Tunceli'de kayalıklardan düşen yavru ayıyı jandarma kurtardı VİDEO