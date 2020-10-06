Dolar
7.7815
0.2176%
Euro
9.1779
0.3169%
Altın
1917.04
0.1912%
Borsa
1162.64
0.1662%
G. Altın
478.821
0.2241%
Bitcoin
83460.7
-0.3006%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Tunceli'de kalbi duran yaşlı adam, askeri helikopterle Elazığ'a kaldırıldı

    Hastane kavşağında kalbi duran yaşlı adam, kaldırıldığı devlet hastanesinde hayata döndürüldükten sonra tedavisi için helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.
    • İHA
    • 06.10.2020 - 15:03
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 15:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de kalbi duran yaşlı adam, askeri helikopterle Elazığ'a kaldırıldı

    Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi hastane kavşağında kavşakta yürüyen 70 yaşındaki Hasan Bent, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

    Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

    KALBİ DURDU

    Gelen sağlık ekipleri, Bent’in kalbinin durduğunu tespit etti. İlk müdahalesi burada yapılan Bent, daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    ASKERİYE, HELİKOPTER TEMİN ETTİ

    Burada yeniden hayata döndürülen yaşlı adam için askeriyeden helikopter istendi.

    ELAZIĞ'A GÖTÜRÜLDÜ

    Hastane bahçesine inen Skorsky tipi askeri helikopter, yaşlı adamı alarak Elazığ’a götürdü.

    Tunceli de kalbi duran yaşlı adam, askeri helikopterle Elazığ a kaldırıldı #1

    Tunceli de kalbi duran yaşlı adam, askeri helikopterle Elazığ a kaldırıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir