Tunceli'de kalbi duran yaşlı adam, askeri helikopterle Elazığ'a kaldırıldı

Hastane kavşağında kalbi duran yaşlı adam, kaldırıldığı devlet hastanesinde hayata döndürüldükten sonra tedavisi için helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.

Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi hastane kavşağında kavşakta yürüyen 70 yaşındaki Hasan Bent, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

KALBİ DURDU

Gelen sağlık ekipleri, Bent’in kalbinin durduğunu tespit etti. İlk müdahalesi burada yapılan Bent, daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ASKERİYE, HELİKOPTER TEMİN ETTİ

Burada yeniden hayata döndürülen yaşlı adam için askeriyeden helikopter istendi.

ELAZIĞ'A GÖTÜRÜLDÜ

Hastane bahçesine inen Skorsky tipi askeri helikopter, yaşlı adamı alarak Elazığ’a götürdü.



