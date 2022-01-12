Tunceli'de kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu

3 gündür yaşanan aralıksız yağış nedeniyle kar kalınlığı Ovacık ilçesinde 70 santimetreye kadar ulaştı. Eğitime verilen ara, 1 gün daha uzatıldı.

Tunceli’nin Ovakcık ilçesinde 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı. 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

EĞİTİME VERİLEN ARA UZADI

İlçede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara, bir gün daha uzatıldı. Kaymakamlık, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir daha izinli sayılacağı açıklamasını yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için ise ekiplerin çalışma başlattı.

VALİLİKTEN UYARI

Öte yandan, Tunceli Valiliği kar yağışı ve tipi nedeniyle Pülümür-Erzincan Karayolu'nu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.