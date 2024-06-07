Tunceli'de kayıp çobandan acı haber! Ayı saldırısına uğradığı ortaya çıktı

DHA
Kayıp olarak aranan çobandan acı haber geldi..
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
Bölgeye jandarma timi, AFAD arama kurtarma personeli, gönüllüler ve 2 arama kurtarma aracı gönderildi.
Cansız bedeni bulundu
Ormanda ve sarp arazide 55 kişiyle yapılan 6 saatlik çalışmada, köyden 4 kilometre uzaklıkta, Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sedyeyle bölgeden alınan Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda pençe izleri bulundu
Ön otopsisinde vücudunda pençe izleri bulunan Yıldız'ın, ayı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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