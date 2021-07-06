Tunceli'de kazada yaralanan astsubayın kolu 7 saatte dikildi

Nişanlısını kaybettiği kazada kolu kopan 36 yaşındaki Astsubay Müge Satak'ın ameliyatı 7 saatte tamamlandı.

Pazar günü Tunceli- Elazığ karayolunun 14'üncü kilometresinde 37 yaşındaki Fatih Yılmaz yönetimindeki 23 FY 002 plakalı motosiklet bariyerlere çarptı.

Kazada 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Yılmaz ile Elazığ Cezaevin'de görevli nişanlısı 36 yaşındaki Jandarma Astsubay Müge Satak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

NİŞANLISI KURTARILAMADI

Acil serviste tedaviye alınan Fatih Yılmaz, askeri helikopterle, kazada kolu kopan Müge Satak ise ambulansla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fatih Yılmaz, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatih Yılmaz'ın cenazesi Elazığ'da defnedildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, 7 saat süren ameliyatla Müge Satak'ın kolan kolunun yerine dikildiğini söyledi. Satak'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Kaygusuz, şunları söyledi:

"Hastamız pazar günü 20.30 civarında acil servisimize getirildi. Tunceli-Elazığ karayolunda motosiklet kazası geçirmiş. Acil servisimize getirilir getirilmez hemen ameliyata alındı. Hastamızın sağ kolunda dirsek altı tamamen kopmuştu. Sol kolda da damarlarda tıkanıklığa bağlı soğumalar, kolun hareket etmemesi problemlerini yaşıyordu. Aynı zamanda sol tarafta 6-7 kaburgasında kırık olduğunu tespit ettik ve hemen kalp damar cerrahisi artı plastik cerrahi ekibimizle birlikte ameliyata aldık.





7 saat süren bir ameliyatla sağ kol dirsek altından kopan yerden tekrar reimplantasyon edildi. Sabah bir damarının çalışmadığı tespit edilince tekrar 2 saat süren ikinci bir ameliyata alındı. Hastamızın ameliyatları son derece başarılı. Damarlar aktif bir şekilde çalışıyor. Kot kırıklarına müdahale edilmedi, takip ediliyor. Hastamız şu anda yoğun bakımda ancak bilinci açık, hayati tehlikesi çok fazla yok. Birkaç gün içerisinde servise alabileceğiz."





