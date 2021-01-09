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- Tunceli'de kış uykusuna yatamayan anne boz ayı ve yavruları
Tunceli'de kış uykusuna yatamayan anne boz ayı ve yavruları
Pülümür Vadisi'nde yiyecek ararken kameralara yakalanan anne ve yavru boz ayıların normal şartlarda kış uykusunda olması gerekiyordu.
- İHA
- 09.01.2021 - 16:46
- Güncelleme : 09.01.2021 - 17:54
Tunceli, son yılların en kurak mevsimlerden birini yaşıyor.
Uzun süredir yağış olmayan kentte normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı Pülümür Vadisi’nde yiyecek ararken görüntülendi.
KIŞ UYKUSUNA YATAMADILAR
Vatandaşlardan Gökhan Duman tarafından cep telefonuyla görüntülenen ayı ailesi, vadide bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
Tunceli'de kış uykusuna yatamayan anne boz ayı ve yavruları VİDEO