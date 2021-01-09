Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
305.600
-1.32%
EXEN Coin
11.21
0.53%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Tunceli'de kış uykusuna yatamayan anne boz ayı ve yavruları

    Pülümür Vadisi'nde yiyecek ararken kameralara yakalanan anne ve yavru boz ayıların normal şartlarda kış uykusunda olması gerekiyordu.
    • İHA
    • 09.01.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 17:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de kış uykusuna yatamayan anne boz ayı ve yavruları

    Tunceli, son yılların en kurak mevsimlerden birini yaşıyor.

    Uzun süredir yağış olmayan kentte normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı Pülümür Vadisi’nde yiyecek ararken görüntülendi.

    KIŞ UYKUSUNA YATAMADILAR

    Vatandaşlardan Gökhan Duman tarafından cep telefonuyla görüntülenen ayı ailesi, vadide bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

    Tunceli'de kış uykusuna yatamayan anne boz ayı ve yavruları VİDEO

    Tunceli de kış uykusuna yatamayan anne boz ayı ve yavruları #1

    Tunceli de kış uykusuna yatamayan anne boz ayı ve yavruları #2

    Tunceli de kış uykusuna yatamayan anne boz ayı ve yavruları #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir