Tunceli'de Mehmetçik, karda operasyon eğitimi aldı

51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi, karla kaplı bölgede 'düşman ateşi altında ilerleme teknikleri' ve 'mevzi işgali' eğitimi gerçekleştirdi.

Mehmetçik, her koşulda aldığı eğitimlerle askeri anlamdaki başarısını günden güne geliştiriyor.

Tunceli 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi de karlar arasında eğitim aldı.

Askerler, karla kaplı bölgede 'düşman ateşi altında ilerleme teknikleri' ve 'mevzi işgali' eğitimi gerçekleştirdi.

"KOMANDOLARIMIZ DAİMA HAZIR"

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü emeğinden, cesaretini kahramanlığından alan komandolarımız karda da tipide de al bayrağımızın izinde daima hazır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi tarafından 'Düşman Ateşi Altında İlerleme Teknikleri' ve 'Mevzi İşgali' eğitimleri gerçekleştirildi." denildi.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.













