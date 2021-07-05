Euro
10.3112
0.13%
Dolar
8.681
0.02%
Altın
498.52
-0.06%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
304.255
2.13%
EXEN Coin
29.80
0.47%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu

    Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kolu kopan Müge S. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 00:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu

    Tunceli-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde, Fatih Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

    YOLCUNUN KOLU KOPTU

    Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu.

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİLER

    Daha sonra, Fatih Y., askeri helikopterle, kazada kolu kopan arkadaşı Müge S. ise ambulansla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #1

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #2

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #3

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #4

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #5

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #6

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #7

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #8

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #9

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #10

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #11


    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #12

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #13

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #14

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #15

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #16

    Tunceli de, motosiklet kazasında kolu toptu #17

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir