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Tunceli'de, motosiklet kazasında kolu toptu
Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kolu kopan Müge S. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
- DHA
- 05.07.2021 - 00:48
Tunceli-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde, Fatih Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
YOLCUNUN KOLU KOPTU
Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletteki sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ELAZIĞ'A SEVK EDİLDİLER
Daha sonra, Fatih Y., askeri helikopterle, kazada kolu kopan arkadaşı Müge S. ise ambulansla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.