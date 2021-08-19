Tunceli'de ormanı ateşe veren PKK'lılara operasyon

Hozat ilçesi kırsalında geçen hafta ormanı ateşe verdiği değerlendiren PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Bir grup terörist, Tunceli Hozat kırsalında yerlerinin İHA ile tespit edilmemesi için ormanı ateşe verip, sonrasında karakola giden bir araca taciz ateşi açmışlardı.

Terörist grubun yerleri, çalışmalar sonucu güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Boğazı'nın giriş kısmı olan Tanji bölgesinde oldukları belirlenen guruba yönelik hava destekli operasyon düzenledi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ F-16'YLA ÖLDÜRÜLDÜ

İHA'lar meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede teröristlerin hareket ettiğini görüntüledi. Bölgenin koordinatları harekat merkezine bildirildi. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan F-16 savaş uçağı bölgeyi bombaladı. Ardından Jandarma Özel Harekat timleri helikopterle bölgeye indirildi. Yapılan arazi taramasından bir terörist ölü ele geçirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.