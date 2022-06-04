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Tunceli'de sürüsüne saldıran kurdu vurmak istedi, arkadaşını yaraladı

Tunceli'de sürüsüne saldıran kurdu vurmak istedi, arkadaşını yaraladı

Sürüye saldıran kurda av tüfeğiyle ateş açan Afganistan uyruklu çoban, kendisi gibi çoban olan arkadaşını bacağından vurdu. Yaralanan çobanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.