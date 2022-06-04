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- Tunceli'de sürüsüne saldıran kurdu vurmak istedi, arkadaşını yaraladı
Tunceli'de sürüsüne saldıran kurdu vurmak istedi, arkadaşını yaraladı
- 04.06.2022 - 15:54
Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi Yaylası’nda Afganistanlı çobanın otlattığı sürüye akşam saatlerinde kurt saldırdı.
Çoban kurda av tüfeğiyle ateş etti.
Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, karşı taraftaki kendisi gibi çoban olan arkadaşı Sinan Gökpınar'ın diz kapağına isabet etti.
Vali talimat verdi
Yayladakiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye ambulansla ulaşılamayınca, Vali Mehmet Ali Özkan’a haber verildi.
Vali Özkan’ın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, içinde sağlık ve AFAD ekipleriyle yaylaya iniş yaptı.
Sağlık durumu iyi
Yaralı Gökpınar, ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Sinan Gökpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İfadesi sonrası serbest kaldı
Gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban ifadesinde, “Sürüye kurt saldırdı, ben de silahla ona ateş ettim. Saçmalar fark etmediğim arkadaşımın ayağına denk geldi.” dedi.
DHA’nın haberine göre görgü tanıkları ve Gökpınar olayı doğrulayınca çoban işlemlerin ardından serbest bırakıldı.