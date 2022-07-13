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    Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Ovacık ilçesinde arazide arama tarama faaliyetleri gerçekleştiren güvenlik güçleri, keşfettikleri sığınak içerisinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.
    • 13.07.2022 - 16:35
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    Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Tunceli’de terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

    Tunceli Valiliği, tarafından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.

    Ele geçirilenler

    AA’nın haberine göre; sığınakta yapılan aramada, bixi makinalı tüfek, 297 bixi mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Söz konusu sığınak, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

    Tunceli de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi #1


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