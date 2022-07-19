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- Tunceli’de teröristlerin el bombası ve mühimmatına el konuldu
Tunceli’de teröristlerin el bombası ve mühimmatına el konuldu
“Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu” kapsamında arazide arama yapan ekipler, teröristlere ait 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
- 19.07.2022 - 17:44
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu” çerçevesinde Hozat ilçesinin kırsal kesimindeki arazide arama yaptı.
2 el bombası ele geçirildi
Özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilen aramada, ormanlık alana saklanan 2 el bombası, kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeğe ait 60 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.
Operasyon sürüyor
AA’nın haberine göre bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.