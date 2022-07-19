Petrol
105.86
-0.39%
Euro
18.0013
1.62%
Dolar
17.5641
0.76%
Altın
967.66
0.85%
Borsa
2498
1.91%
Bitcoin
400.246
3.49%
BTXN Coin
7.42
-0.13%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Tunceli’de teröristlerin el bombası ve mühimmatına el konuldu

    “Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu” kapsamında arazide arama yapan ekipler, teröristlere ait 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
    • 19.07.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli’de teröristlerin el bombası ve mühimmatına el konuldu

    Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu” çerçevesinde Hozat ilçesinin kırsal kesimindeki arazide arama yaptı.

    2 el bombası ele geçirildi

    Özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilen aramada, ormanlık alana saklanan 2 el bombası, kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeğe ait 60 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi.

    Operasyon sürüyor

    AA’nın haberine göre bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.

    Tunceli’de teröristlerin el bombası ve mühimmatına el konuldu #1

    Tunceli’de teröristlerin el bombası ve mühimmatına el konuldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı
    İç Haber

    Bodrum’da su kesintisi yaşanan mahallede muhtar tankerle su dağıttı

    Bakan Fahrettin Koca: Yeniden kapanma olmayacak
    Gündem

    Bakan Fahrettin Koca: Yeniden kapanma olmayacak

    Görüş Bildir