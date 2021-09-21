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    Tunceli'de yaban domuzu saldırısına uğrayan yaralı, askeri helikopterle alındı

    Yaban domuzlarının saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 43 yaşındaki Hasan Temel, askeri helikopter yardımıyla Elazığ'a sevk edildi. Temel, tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 17:12
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    Tunceli'de yaban domuzu saldırısına uğrayan yaralı, askeri helikopterle alındı

    Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Boydaş köyü kırsalında hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana götüren 43 yaşındaki Hasan Temel, burada bir yaban domuzunun saldırısına uğradı.

    Saldırıda kolundan, bacağından ve kaburgasından yaralanan Temel, saldırıyı öğrenen yakınlarının haber vermesiyle gelen ambulansla Hozat Entegre İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ELAZIĞ'A KALDIRILDI

    Durumu ağır olan Temel, burada yapılan müdahalenin ardından Skorsky tipi askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tunceli'de yaban domuzu saldırısına uğrayan yaralı, askeri helikopterle alındı ViDEO

    YABAN DOMUZLARI KAMERADA

    Temel'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, durum Tunceli kent merkezinde bazı mahallelere inen yaban domuzları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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