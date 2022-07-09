Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
380.252
0.11%
BTXN Coin
7.30
9.28%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Tunceli'de yaylada mide kanaması geçirdi: Jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü

    Hozat ilçesinde yaylada mide kanaması geçiren 35 yaşındaki Muzaffer Şakı, karayolu bağlantısı olmaması nedeniyle bölgeye sevk edilen jandarma helikopteri ile hastaneye götürüldü
    • 09.07.2022 - 21:08
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 21:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de yaylada mide kanaması geçirdi: Jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü

    Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Kozluca köyünde Muzaffer Şakı 2 bin rakımlı Tapik yaylasında küçükbaş hayvancılık yapan yakınlarını ziyarete gitti.

    Muzaffer Şakı, çıktığı yaylada aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.

    Yakınlarının müdahalesi ile kendine gelen ve şiddetli mide ağrısı çeken gencin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Durum jandarmaya bildirildi

    Bölgeye karayolu bağlantısı olmaması ve dağlık olması nedeniyle durum jandarmaya bildirildi.

    İlk müdahale yaylada yapıldı

    Durumdan haberdar olan Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı askeri helikopter ile bölgeye ulaşan ekipler, mide kanaması geçiren Şakı’ya ilk müdahalenin yaylada yapılmasını sağladı.

    Durumu iyi

    AA'nın haberine göre Şakı, daha sonra yine askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Şakı’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Tunceli'de yaylada mide kanaması geçirdi: Jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü VİDEO


    Tunceli de yaylada mide kanaması geçirdi: Jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü #1

    Tunceli de yaylada mide kanaması geçirdi: Jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü #2

    Tunceli de yaylada mide kanaması geçirdi: Jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü #3


    İlginizi Çekebilir

    Yolcu valizleri bagajda kilitli kalınca koltukları söktüler
    Gündem

    Yolcu valizleri bagajda kilitli kalınca koltukları söktüler

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Almanya, yıllar sonra Bosna Hersek'e asker gönderecek
    Dünya

    Almanya, yıllar sonra Bosna Hersek'e asker gönderecek

    Görüş Bildir