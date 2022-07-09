Hozat ilçesinde yaylada mide kanaması geçiren 35 yaşındaki Muzaffer Şakı, karayolu bağlantısı olmaması nedeniyle bölgeye sevk edilen jandarma helikopteri ile hastaneye götürüldü

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Kozluca köyünde Muzaffer Şakı 2 bin rakımlı Tapik yaylasında küçükbaş hayvancılık yapan yakınlarını ziyarete gitti.

Muzaffer Şakı, çıktığı yaylada aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi.

Yakınlarının müdahalesi ile kendine gelen ve şiddetli mide ağrısı çeken gencin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Durum jandarmaya bildirildi

Bölgeye karayolu bağlantısı olmaması ve dağlık olması nedeniyle durum jandarmaya bildirildi.

İlk müdahale yaylada yapıldı

Durumdan haberdar olan Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı askeri helikopter ile bölgeye ulaşan ekipler, mide kanaması geçiren Şakı’ya ilk müdahalenin yaylada yapılmasını sağladı.

Durumu iyi

AA'nın haberine göre Şakı, daha sonra yine askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Şakı’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tunceli'de yaylada mide kanaması geçirdi: Jandarmanın helikopteriyle hastaneye götürüldü VİDEO















