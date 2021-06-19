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Tunceli’de yemek arayan ayılar kamerada

Tunceli’de yemek arayan ayılar kamerada

Karnını doyurmak için şehre inen ayıların bir restorana kadar gelerek çöp konteynerini karıştırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.