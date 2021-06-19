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- Tunceli’de yemek arayan ayılar kamerada
Tunceli’de yemek arayan ayılar kamerada
Karnını doyurmak için şehre inen ayıların bir restorana kadar gelerek çöp konteynerini karıştırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 19.06.2021 - 16:21
- Güncelleme : 19.06.2021 - 16:47
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için ormanlık alanlardan ayılar yerleşim yerlerine kadar geliyor.
İlçede bir mahalleye kadar inen ayılar, 8 kümese girerek tavukları telef etmişti.
ÇÖPTE YEMEK ARAYIŞI KAMERADA
Yine aynı ilçede ayılar, bu kez ilçeye bir kilometre uzaklıkta bulunan bir restorana geldi. Restoranın bahçesinde bulunan çöp konteynerini deviren ayılar, bir süre karıştırdıktan sonra tekrar gözden kayboldu.
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tunceli’de yemek arayan ayılar kamerada VİDEO