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    Tunceli'deki ayı saldırısında yaralanan çoban, helikopterle alındı

    Yayladaki ayı saldırısı sonrasında yaralanan çoban, askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 17:59
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    Tunceli'deki ayı saldırısında yaralanan çoban, helikopterle alındı

    Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki bin 500 rakımlı Karagöl Yaylası'nda öğle saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan Mustafa Keser, bozayı saldırısına uğradı.

    Yayladaki sürü sahiplerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

    Ambulansla Ovacık İlçe Hastanesi’ne kaldırılan Keser, ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi

    AYNI YERDE ÇİNLİ TURİST DE SALDIRIYA UĞRADI

    Keser’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, aynı bölgede geçen aylarda da Çinli bir turist ayı saldırısına uğramıştı.

    Tunceli deki ayı saldırısında yaralanan çoban, helikopterle alındı #1

    Tunceli deki ayı saldırısında yaralanan çoban, helikopterle alındı #2

    Tunceli deki ayı saldırısında yaralanan çoban, helikopterle alındı #3

    Tunceli deki ayı saldırısında yaralanan çoban, helikopterle alındı #4

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