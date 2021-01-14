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    Tunceli'deki feci kazada karı-koca hayatını kaybetti

    Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • AA
    • 14.01.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 17:13
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    Tunceli'deki feci kazada karı-koca hayatını kaybetti

    Tunceli'de Anıl Murat Has idaresindeki 06 DU 5701 plakalı otomobil, Sarısaltuk Viyadüğü mevkisinde, İlyas Akbulut'un kullandığı 52 EV 865 plakalı otomobille çarpıştı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ

    Sürücü İlyas ile eşi Fatma Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, AFAD ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

    Diğer araçta bulunan ve yaralanan Cem Şiyar Kılıç, ambulansla götürüldüğü Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Tunceli kaza

    Tunceli kaza

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