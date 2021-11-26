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    Tunceli'deki kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti

    Alakuş köyündeki yağış nedeniyle kontrolünü kaybeden Sefer Demir, otomobiliyle takla attı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 12:51
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    Tunceli'deki kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti

    Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Alakuş köyünde sağanak yağış etkili oldu.

    Kayganlaşan yol nedeniyle 26 yaşındaki güvenlik korucusu Sefer Demir'in kontrolündeki 23 ABN 642 plakalı otomobil, takla atarak şarampole devrildi.

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Tunceli deki kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Güvenlik korucusu Sefer Demir'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

    Öte yandan jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Tunceli deki kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti #2

    Tunceli deki kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti #3

    Tunceli deki kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti #4

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