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- Tunceli'deki kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti
Tunceli'deki kazada güvenlik korucusu hayatını kaybetti
Alakuş köyündeki yağış nedeniyle kontrolünü kaybeden Sefer Demir, otomobiliyle takla attı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
- DHA
- 26.11.2021 - 12:39
- Güncelleme : 26.11.2021 - 12:51
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Alakuş köyünde sağanak yağış etkili oldu.
Kayganlaşan yol nedeniyle 26 yaşındaki güvenlik korucusu Sefer Demir'in kontrolündeki 23 ABN 642 plakalı otomobil, takla atarak şarampole devrildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Güvenlik korucusu Sefer Demir'in cansız bedeni morga kaldırıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.