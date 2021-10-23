Parkta alkol alığı arkadaşları tarafından öldürülen adamın cesedi bulundu. Cinayetin ardından şüpheliler üzerini temizlerken kameralara yakalandı.

Tunceli'deki Örnenönü Tabiat Parkı'nda, 20 Ekim'de yürüyüş yapan bir kişi, yerde hareketsiz yatan erkeği fark ederek ihbarda bulundu.

İlgili ekiplerin bölgeye gelmesiyle yapılan kontrolde kişinin öldüğü tespit edildi.

Cesedin ceketinden çıkan kimlik kartıyla şahsın 42 yaşındaki Bülent Demirkaya olduğu belirlendi.

CESET BAŞINDAN DARBEDİLDİ

İncelemeler sonucunda hayatını kaybeden adamın başına darp almış olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Cinayet Büro ekipleri bölgedeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

İncelemelerde, Bülent Demirkaya’nın, arkadaşları S.B., C.E.A. ve tabiat parkında görevli Ç.Y. ile birlikte 20 Ekim akşamı saatlerinde Örenönü parkına yakın mesafedeki büfeye giderek içki aldıkları belirlendi.

Tunceli'deki tabiat parkında başında darp izi olan erkek cesedi bulundu VİDEO



KIYEFETLERİNİ TEMİZLERKEN KAMERALARA YAKALANDI

İlerleyen saatlerde büfeye geri dönen S.B ve C.E.A.'nın kıyafetlerinin dağınıklığı dikkat çekti.

Üzerini temizleyen şüphelileri kamera anbean kaydetti.

Dün akşam, emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden ‘Uyuşturucu kullanma’ suçundan kayıtları bulunan S.B ve C.E.A. ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı, Ç.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler, ifadelerinde içkili olduklarını ve hiçbir şey hatırlamadıklarını söyledi.

DOKU ÖRNEKLERİ POLİS KRİMİNAL DAİRESİNE GÖNDERİLDİ

Bu arada, şüphelilerin kıyafetleri ve üzerlerindeki doku örnekleri ile Bülent Demirkaya’nın üzerinde elde edilen bulgular ve doku örnekleri Polis Kriminal Dairesi’ne gönderildi.





















