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    Tuncelili taksiciler, akaryakıt zammını boykot etmek için konvoy yaptı

    Akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek isteyen Tuncelili taksiciler, konvoy yaparak açıklamalarda bulundu.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 17:43
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    Tuncelili taksiciler, akaryakıt zammını boykot etmek için konvoy yaptı

    Tunceli'de akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek isteyen taksiciler, kent merkezinde bir araya geldi.

    Taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Esnaf ve Sanatkarlar Odası önüne geldi.

    Burada açıklama yapan taksiciler, kontak kapattı.

    "AKARYAKIT PAHALILIĞI BİZİ BİTİRMİŞTİR"

    Taksiciler adına açıklamada bulunan Metin Turan, "Akaryakıt pahalılığı artık bizi bitirmiştir. Sesimizin duyulması için burada toplandık, başka da bir amacımız yok." dedi.

    Tuncelili taksiciler, akaryakıt zammını boykot etmek için konvoy yaptı VİDEO

    Tuncelili taksiciler, akaryakıt zammını boykot etmek için konvoy yaptı #1

    Tuncelili taksiciler, akaryakıt zammını boykot etmek için konvoy yaptı #2

    Tuncelili taksiciler, akaryakıt zammını boykot etmek için konvoy yaptı #3

    Tuncelili taksiciler, akaryakıt zammını boykot etmek için konvoy yaptı #4

    Tuncelili taksiciler, akaryakıt zammını boykot etmek için konvoy yaptı #5

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