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- Tunceli'nin Hozat ilçesindeki yangın söndürüldü
Tunceli'nin Hozat ilçesindeki yangın söndürüldü
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Hozat ilçesinde Yenibaş-Gedikler mevkiindeki yangınlar söndürüldü.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 16:39
- Güncelleme : 03.08.2021 - 16:49
Birçok bölgede etkili olan orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor.
Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılırken, yüreklere su serpen haber Tunceli’den geldi.
Hozat ilçesinde Yenibaş-Gedikler mevkiini etkisi altına alan yangın, ekiplerin aralıksız çalışmaları ile söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasıyla bölge, alevlerin pençesinden kurtarıldı.
Bölgeye ilişkin açıklama, Tunceli Valiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Valilik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hozat Yenibaş-Gedikler mevkiinde soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında üstün gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."