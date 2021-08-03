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Tunceli'nin Hozat ilçesindeki yangın söndürüldü

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki yangın söndürüldü

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Hozat ilçesinde Yenibaş-Gedikler mevkiindeki yangınlar söndürüldü.