Euro
10.0031
0.81%
Dolar
8.4288
0.97%
Altın
491.63
1.01%
Borsa
1.405
0.36%
Bitcoin
325.500
-1.96%
EXEN Coin
23.66
-2.79%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C

    Tunceli'nin Hozat ilçesindeki yangın söndürüldü

    Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Hozat ilçesinde Yenibaş-Gedikler mevkiindeki yangınlar söndürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'nin Hozat ilçesindeki yangın söndürüldü

    Birçok bölgede etkili olan orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor.

    Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılırken, yüreklere su serpen haber Tunceli’den geldi.

    Hozat ilçesinde Yenibaş-Gedikler mevkiini etkisi altına alan yangın, ekiplerin aralıksız çalışmaları ile söndürüldü.

    Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasıyla bölge, alevlerin pençesinden kurtarıldı.

    Bölgeye ilişkin açıklama, Tunceli Valiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

    VALİLİK AÇIKLAMASI

    Valilik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Hozat Yenibaş-Gedikler mevkiinde soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında üstün gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

    Tunceli nin Hozat ilçesindeki yangın söndürüldü #1

    Tunceli nin Hozat ilçesindeki yangın söndürüldü #2

    Tunceli nin Hozat ilçesindeki yangın söndürüldü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir