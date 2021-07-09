Tunus açıklarında 50 sığınmacı kurtarıldı

Tunus Sahil Güvenlik Güçleri tarafından kurtarılan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirlenen 50 sığınmacı, karantina sürelerinin dolması için bir merkeze götürüldü.

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Münci Selim, yaptığı açıklamada Mednin vilayeti açıklarında 50 sığınmacının kurtarıldığını belirtti.

Bangladeş uyruklu olduğu öğrenilen 50 sığınmacının teknesinin bozulduğu öğrenildi. Kurtarılan sığınmacılar, Mednin vilayetinde bulunan bir merkeze alındı.

AVRUPA'YA ULAŞAMAYANLAR DENİZDE CAN VERİYOR

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacılar için, bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce sığınmacı daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için, Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor.

Sığınmacıların bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken, bir kısmı ise denizde can veriyor.





500 SIĞINMACI ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 sığınmacının Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken, denizde can verdiğini açıklamıştı.



