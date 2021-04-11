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Tunus’tan İstanbul’a giden uçakta kavga çıktı

Tunus’tan İstanbul’a giden uçakta kavga çıktı

Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a giden yolcu uçağında büyük bir kavga çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen kavgadan dolayı uçak 5 saat gecikmeli olarak kalkış yaptı.