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Tunus’tan İstanbul’a giden uçakta kavga çıktı
Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a giden yolcu uçağında büyük bir kavga çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen kavgadan dolayı uçak 5 saat gecikmeli olarak kalkış yaptı.
- İHA
- 11.04.2021 - 17:32
- Güncelleme : 11.04.2021 - 18:00
Tunus Havayolları’na ait yolcu uçağının kalkmasına birkaç saniye kala 3 yolcu arasında tartışma başladı.
Tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü.
İlk olarak sadece kadınlar arasında çıkan kavga erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi. Kavga nedeniyle yolcular arasında büyük panik yaşandı.
5 SAAT SONRA KALKABİLDİ
Olayın ardından uçaktaki mürettebat, kavga eden yolcuları ayırmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi.
Kavga, Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndaki polis müdahalesi ile durduruldu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, nedeni henüz bilinmeyen kavgadan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.
Tunus'ta uçakta çıkan kavga uçuşu 5 saat aksattı VİDEO