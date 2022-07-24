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    Tur otobüsünün altında kaçmaya çalışan göçmenler yanmaktan son anda kurtuldu

    Edirne'den Bosna Hersek'e gidecek olan tur otobüsünün motor ve dingil kısmına 2 kaçak göçmen saklandı. Otobüs hareket edince çığlıklarından fark edilen kaçaklar hastaneye kaldırıldı.
    • 24.07.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 18:31
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    Tur otobüsünün altında kaçmaya çalışan göçmenler yanmaktan son anda kurtuldu

    Bosna Hersek'ten İstanbul ve Edirne'ye turist taşıyan otobüs, dönüş yolunda Edirne'ye geldiğinde durdu.

    Burada tarihi yerleri gezen turistler, Selimiye Camisi önünde ülkelerine dönmek için otobüse bindi ve araç kentten çıkış için hareket etti.

    Otobüsün altından çığlık sesi geldi

    Kısa süre sonra otobüs Kıyık Caddesi'ne geldiği sırada, otobüsün altından çığlık sesleri geldi. Yolcuların sesleri duymasının ardından uyarılan şoför otobüsü durdurdu.

    2 kaçak göçmen motor ve dingil arasına saklandı

    Otobüsün şoförü yaptığı kontrolde, motor ve dingil arasına saklanmış 2 kaçak göçmeni fark etti, hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredekiler yaralı kadın ve diğer erkek göçmeni sıkıştıkları yerden çıkardı.

    Tur otobüsünün altında kaçmaya çalışan göçmenler yanmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    Otobüs şoförü gözaltında

    Göçmenlerin, bulundukları yerdeki sıcaktan vücutlarında yanıklar oluştuğu görüldü. Kaçak göçmenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili otobüs sürücüsü polis tarafından ifadesi için gözaltına alındı.

    "Şoför tekrar hareket edince sesler geldi"

    Görgü tanıklarından Tamer Mandacı, "Buraya otobüs park etti, sesler gelince şoför tekrar hareket edince otobüsün altından tekrar sesler geldi. Bunun üzerine otobüs tekrar hareket etti, biz de sesleri duyunca 'hop hop' diye seslendik ve otobüs durdu. Otobüsün altından 1 kadın 1 erkek göçmen çıktı. Çok şaşırdık"dedi.

    Tur otobüsünün altında kaçmaya çalışan göçmenler yanmaktan son anda kurtuldu #1

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