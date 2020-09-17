Turist kadın, erkek arkadaşına şiddet uyguladı

Fatih'te bir turist kadının, sokak ortasında erkek arkadaşına saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'teki bir sokakta meydana gelen olayda, turist çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KADIN ŞİDDET UYGULADI

Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Adam ise kadının saldırısı karşısında geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalıştı.

Kadının erkek arkadaşını dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erkek arkadaşını sokak ortasında döven turist kadın