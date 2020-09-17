Dolar
7.5182
0.1865%
Euro
8.8586
-0.1003%
Altın
1944.46
-0.7508%
Borsa
1107.11
0%
G. Altın
470.149
-0.6063%
Bitcoin
81782.24
-1.931%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Turist kadın, erkek arkadaşına şiddet uyguladı

    Fatih'te bir turist kadının, sokak ortasında erkek arkadaşına saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 17.09.2020 - 09:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Turist kadın, erkek arkadaşına şiddet uyguladı

    Fatih'teki bir sokakta meydana gelen olayda, turist çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    KADIN ŞİDDET UYGULADI

    Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Adam ise kadının saldırısı karşısında geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalıştı.

    Kadının erkek arkadaşını dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Erkek arkadaşını sokak ortasında döven turist kadın

    Turist kadın, erkek arkadaşına şiddet uyguladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir