Türk askeri PKK'nın inlerinde: Yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

Osmaniye'de operasyon gerçekleştiren askerler, bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınakta yaşam malzemesi ve çok sayıda mühimmat buldu.

Eren Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu başarıyla devam ediyor.

PKK terör örgütünün sonunu getirmen Türk Silahlı Kuvverleri, Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde hain teröristlerin inlerine kadar girdi.

Yaşam malzemesi ve mühimmat

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekar Timleri, operasyon kapsamında bölücü terör örgütü üyelerinin sığınağında yaşam malzemesi ele geçirdi.

‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile teröristlerin çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesine el konuldu.