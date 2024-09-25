Türk balıkçı teknesini taciz eden Yunan botuna Sahil Güvenlik'ten müdahale Yunan unsurlarının Muğla'nın Bodrum ilçesinde avlanan bir balıkçı teknesine havaya ateş açarak taciz etmesi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

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İHA

Ege'de Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Türk balıkçılara yönelik tacizlerine bir yenisi daha eklendi. Türk Sahil Güvenlik ekibi, her zamanki gibi Yunan unsurlarına haddini bildirdi.

TÜÜRK BALIKÇILARI HAVAYA ATEŞ EDECEK TACİZ ETTİLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 16.35'te Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında avlanan Türk bayraklı "Barbaros-4" isimli balıkçı teknesinin, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğini duyurdu.

Bu bilgi üzerine, bölgeye bir Sahil Güvenlik Gemisi ve bir Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

YUNAN BOTU UZAKLAŞTIRILDI

Yapılan açıklamada, Türk sahil güvenlik unsurlarının, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunu önleme manevralarıyla bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi. Ayrıca, balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmediği ve teknenin güvenli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na ulaşmasının sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)