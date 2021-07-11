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    Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı

    Büyükçekmece'de İranlı Zohreh Momeni isimli kadın Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 21:43
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 21:47
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    Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı

    İstanbul'da bugün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre İran Uyruklu Zohreh Momeni, restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı.

    Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı.

    İşlemleri süren kadının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı VİDEO

    Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı #1

    Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı #2

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