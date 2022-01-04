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    Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeliler yakalandı

    Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeliler yakalandı

    Sosyal medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 09:19
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    Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkeği ile gerçekleştirdiği video görüşmesi sırasında Türk kadınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kadınlar hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle tepkiler çığ gibi büyüdü.

    “SİZİN KIZLARINIZ HER YERDE S....”

    Görüntülerde konuştukları Türk olan kişiye “Sizin kızlarınız her yerde s....” gibi hakaret ve küfür içerikli söylemlerde bulunan Suriyeli 2 kişi, ayrıca tecavüz edeceklerini de ifade etti.

    Görüştüğü kişinin Türkiye'de yaşadıklarını buna rağmen Türk kadınına hakaret ettiklerini hatırlatmasına rağmen, Suriyeli kişiler yine küfürlü konuşmasını sürdürdü.

    Sosyal medyada Türk kadınına hakaret eden Suriyeliler, gözaltına alındı VİDEO

    BİRİ İZMİR, DİĞERİ DİDİM’DE YAKALANDI

    Görüntüleri izleyen polis ekipleri de harekete geçerek soruşturma başlattı.

    Yapılan araştırma sonucu Türk kadınına hakaret eden Suriye uyruklu M.E.A. İzmir'de, K.S.A. ise Aydın'ın Didim ilçesinde polis tarafından gözaltına aldı.

    Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeliler yakalandı #1

    Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeliler yakalandı #2

    Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeliler yakalandı #3


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