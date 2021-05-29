Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
304.032
-7.29%
EXEN Coin
32.03
-6.26%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Türk kara sularına itilen 24 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı 

    Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsunlarınca Türk kara sularına lastik botla itilen 24 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 01:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türk kara sularına itilen 24 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı 

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 24 göçmeni kurtardı.

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Kıyıya çıkartılan 24 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

    Türk kara sularına itilen 24 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı  #1

    Türk kara sularına itilen 24 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı  #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir