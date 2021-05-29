- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Türk kara sularına itilen 24 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı
Türk kara sularına itilen 24 göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı
Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsunlarınca Türk kara sularına lastik botla itilen 24 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 29.05.2021 - 01:42
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 24 göçmeni kurtardı.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Kıyıya çıkartılan 24 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.