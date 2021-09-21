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    Türk kara sularına itilen 84 göçmen kurtarıldı

    Muğla Marmaris ilçesi açıklarında mahsur kalan göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik yetişti.
    • AA
    • 21.09.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 11:08
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    Türk kara sularına itilen 84 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda 2 lastik bot ve 3 can salında bir grup  göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

    84 GÖÇMEN KURTARILDI

    Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 84 göçmeni kurtardı.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Türk kara sularına itilen 84 göçmen kurtarıldı #1

    Türk kara sularına itilen 84 göçmen kurtarıldı #2

    Türk kara sularına itilen 84 göçmen kurtarıldı #3

    Türk kara sularına itilen 84 göçmen kurtarıldı #4

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