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- Türk kara sularına itilen 84 göçmen kurtarıldı
Türk kara sularına itilen 84 göçmen kurtarıldı
Muğla Marmaris ilçesi açıklarında mahsur kalan göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik yetişti.
- AA
- 21.09.2021 - 10:51
- Güncelleme : 21.09.2021 - 11:08
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda 2 lastik bot ve 3 can salında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
84 GÖÇMEN KURTARILDI
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 84 göçmeni kurtardı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.