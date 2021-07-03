Türk vatandaşı Ukrayna'ya yasa dışı yolla mücevher soktu

Harkov kentine uçakla gelen Türk vatandaşının havaalanında şüpheli hareketleri nedeniyle aranması sonucu, 170 bin dolar değerinde mücevherler ele geçirildi.

44 yaşındaki Türk vatandaşı, İstanbul-Harkov uçuşuyla Ukrayna’ya geldi.

Havaalanında şüpheli hareketler sergilediği belirtilen şahıs, sınır muhafızları tarafından durduruldu ve detaylı incelemeye alındı.

170 BİN DOLARLIK MÜCEVHERLE YAKALANDI

Ukrayna Sınır Güvenliği Ekipleri Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, üzeri ve eşyaları aranan şahsın, çok sayıda kıymetli mücevheri beraberinde getirdiği ve yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalıştığı tespit edildi. Toplam 170 bin dolarlık kıymetli eşya bulunurken, mücevherler arasında 23 beyaz taş pırlanta, altın bileklik, kolye, beyaz altından pırlantalı yüzükler, zümrüt gibi kıymetli parçalara rastlandı.

Şahıs hakkında Ukrayna Ceza Kanunu’nun 483. Maddesi (gümrük kuralları ihlali) gereğince işlem yapıldı.