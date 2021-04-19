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Türk Yıldızları, Hatay semalarında uçtu
Havacılık Günleri etkinliğinde selamlama uçuşu yapan 7 uçaklı tim, İskenderun semalarına ay yıldız çizdi.
- AA
- 19.04.2021 - 16:00
- Güncelleme : 19.04.2021 - 16:27
Türk Yıldızları, nefes kesen gösterilerine bir yenisini daha ekledi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Hatay'ın İskenderun ilçesinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
TÜRK YILDIZLARI'NDAN GÖSTERİ
İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Havacılık Günleri etkinliği kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda İskenderun semalarına ay yıldız çizdi.
Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.
Türk Yıldızları, Hatay semalarında uçtu VİDEO