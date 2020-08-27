Dolar
7.3416
-0.2825%
Euro
8.6695
-0.5608%
Altın
1940.6
-0.6857%
Borsa
1109.54
0.9572%
G. Altın
457.648
-1.1021%
Bitcoin
83105.69
-2.4385%
28ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 28 C
    Türk yolcuyu aracından indiren taksici kameraya yakalandı

    Türk yolcuyu aracından indiren taksici kameraya yakalandı

    İstanbul Eminönü'nde Türk yolcuları araçtan indiren taksici, yabancı turistleri aracına aldı.
    • Özel Haber
    • 27.08.2020 - 14:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türk yolcuyu aracından indiren taksici kameraya yakalandı

    İstanbul'da bazı taksicilerin yaptıkları pes dedirtmeye başladı.

    Eminönü ilçesinde turistlerin bol olduğu yerlerde müşteri bekleyen taksiciler, Türk yolcuları kabul etmemeye başladı.

    ARKADAKİ TAKSİYE GEÇTİLER

    Bir araca binen Türk yolcular, şoförün itirazının ardından araçtan indi ve arkadaki taksiye geçti.

    Arkadaki taksici yolcuyu kabul etti ve yoluna devam etti.

    YABANCI TURİSTLERİ ALDI

    Yolcuların arka araca geçmesinin ardından öndeki taksiye iki yabancı turist bindi.

    O anlarda çekilen görüntüler, Ensonhaber'in WhatsApp hattına gönderildi.

    Siz de haber değeri taşıdığına inandığınız görüntüleri gönderin, yayınlayalım: 0533 378 20 00

    Eminönü'nde yolcu seçen taksici kameraya yakalandı VİDEO



    Görüş Bildir