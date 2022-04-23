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    Türkiye genelinde 'kumar' uygulaması: 87 gözaltı

    İçişleri Bakanlığınca yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 87 kişinin gözaltına alındığı, 81 iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldığı öğrenildi.
    • 23.04.2022 - 13:10
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    Türkiye genelinde 'kumar' uygulaması: 87 gözaltı

    İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde 8 bin 485 ekip, 29 bin 894 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi.

    Uygulama kapsamında; 19 bin 878 iş yeri ve 474 dernek kontrol edildi.

    87 kişi gözaltına alındı

    Denetimlerde 87 kişi gözaltına alındı, 618 aranan şüpheli yakalandı. 130 şüpheli hakkında adli işlem, 421 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 81 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

    Çok sayıda materyal ele geçirildi

    Ayrıca, 6 tabanca, av tüfeği, 34 mermi, kuru sıkı tabanca, kesici alet, 7 oyun ve kumar makinesi, 10 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 120 adet kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için materyal ele geçirildi

    Türkiye genelinde kumar uygulaması: 87 gözaltı #1


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