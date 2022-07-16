Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
366.862
0.90%
BTXN Coin
7.49
0.67%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı

    Göç İdaresi Başkanlığı geçtiğimiz hafta düzensiz göçmenlerle ilgili mücadelenin rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 16.07.2022 - 20:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı

    Yurt genelinde düzensiz göçmenle mücaele devam ediyor.

    Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı paylaşımda bulundu.

    Geçtiğimiz hafta 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 8-14 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 5 bin 68 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

    Başkanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, yakalanan düzensiz göçmenlerin 2 bin 293'ünün Afgan, 321'inin Pakistanlı olduğu belirtildi.

    2 bin 159 göçmenin girişi engellendi

    Gözaltında bulunan düzensiz göçmenlerden 1897'si Afgan, 232'si Pakistanlı olmak üzere toplam 2 bin 464'ünün sınır dışı edildiği, aynı tarihlerde 2 bin 159 kişinin de ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.

    1 Ocak-14 Temmuz tarihlerinde ise 32 bin 416'sı Afgan, 6 bin 991'i Pakistanlı toplam 54 bin 475 göçmenin sınır dışı edildiği, 176 bin 896 kişinin de ülkeye girişlerinin engellendiği duyuruldu.

    AA'nın haberine göre açıklamada, ayrıca geri gönderme merkezlerinde 7 bin 185 Afgan, 4 bin 103 Pakistanlı toplam 17 bin 256 düzensiz göçmenin bulunduğu kaydedildi.

    Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Serenay Sarıkaya'dan bacak şov!
    Medya

    Serenay Sarıkaya'dan bacak şov!

    N’Sakala imzaya çok yakın
    Transfer dosyası

    N’Sakala imzaya çok yakın

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir