Türkiye genelinde yasa dışı bahis operasyonu

Ülke genelinde düzenlenen 'yasa dışı bahis/siber denetimi' ve 'kumar/oyun makineleri' uygulamasında 19 şüpheli gözaltına alındı, 388 aranan kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Gene Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca ülke genelinde ‘Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri’ suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona 10 bin 85 ekip ve 57 bin 107 personel katıldı.

19 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Uygulama kapsamında 7 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde, 75 oynatan şahıs hakkında ‘7258 Sayılı Kanun’ kapsamında adli işlem ve 91 şahıs hakkında da yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı. Ayrıca uygulamada, 19 şahıs gözaltına alınırken 388 aranan şahıs da yakalandı.

6 BİN 913 KİŞİYE İDARİ İŞLEM

Kumar/oyun makineleri uygulamasında 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6 bin 913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda koronavirüs salgını ile ilgili olarak çıkarılan genelgeler ile ‘maske takmamak ve sosyal mesafe yasağına uymamak’ tedbirlerine uymayan 91 şahsa idari para cezası uygulanırken 26 şahsa adli işlem yapıldı.

ÇOK SAYIDA OYUN MAKİNESİNE EL KONULDU

Ayrıca 6 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26 bin 427 TL para, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 55 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet oyun makinesi, 10 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, bin 355 adet kaçak sigara, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu, oyun kâğıdı ve oyun pulları ele geçirildi.