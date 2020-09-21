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    Türkiye'de son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi

    Narkotik ekiplerinin başarılı operasyonlarını kutlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret" dedi.
    • AA
    • 21.09.2020 - 12:21
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 12:21
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    Türkiye'de son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerini kutladı.

    Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir hafta içerisinde 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret" ifadelerini kullandı.

    OPERASYONLARDA ELE GEÇEN UYUŞTURUCULAR

    Soylu paylaşımında, operasyonlarda ele geçen uyuşturucu maddelerin görsellerine de yer verdi.

    Türkiye de son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi #1

    Türkiye de son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi #2

    Türkiye de son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi #3

    Türkiye de son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi #4

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