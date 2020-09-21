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- Türkiye'de son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi
Türkiye'de son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi
Narkotik ekiplerinin başarılı operasyonlarını kutlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret" dedi.
- AA
- 21.09.2020 - 12:21
- Güncelleme : 21.09.2020 - 12:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerini kutladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir hafta içerisinde 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret" ifadelerini kullandı.
OPERASYONLARDA ELE GEÇEN UYUŞTURUCULAR
Soylu paylaşımında, operasyonlarda ele geçen uyuşturucu maddelerin görsellerine de yer verdi.