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    Türkiye'den 6 ülkeye ihracat usulsüzlüğü yapan şebekeye operasyon

    İhracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 09:17
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    Türkiye'den 6 ülkeye ihracat usulsüzlüğü yapan şebekeye operasyon

    Türkiye’den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltı işlemleri sürüyor.

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