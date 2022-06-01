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- Türkiye'nin ayağa kalktığı kadına şiddet olayı: Yargıtay cezayı onadı
Türkiye'nin ayağa kalktığı kadına şiddet olayı: Yargıtay cezayı onadı
- 01.06.2022 - 15:09
- Güncelleme : 01.06.2022 - 15:32
Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarab (28), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (26) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darbetmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.
Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Zarab hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
10 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 03 Haziran 2021'deki son duruşmada mahkeme, İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.