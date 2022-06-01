Petrol
117.58
1.71%
Euro
17.6798
0.33%
Dolar
16.4352
0.24%
Altın
976.52
0.74%
Borsa
2585
1.47%
Bitcoin
525.119
0.61%
BTXN Coin
12.63
0.63%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Türkiye'nin ayağa kalktığı kadına şiddet olayı: Yargıtay cezayı onadı

    Sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darbettiği için tutuklanan, 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan kocaya verilen hapis cezasını Yargıtay onadı.
    • 01.06.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 15:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'nin ayağa kalktığı kadına şiddet olayı: Yargıtay cezayı onadı

    Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarab (28), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (26) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darbetmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

    Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Zarab hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

    10 yıl 4 ay hapis cezası verildi

    Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 03 Haziran 2021'deki son duruşmada mahkeme, İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

    Türkiye nin ayağa kalktığı kadına şiddet olayı: Yargıtay cezayı onadı #1

    Türkiye nin ayağa kalktığı kadına şiddet olayı: Yargıtay cezayı onadı #2

    Türkiye nin ayağa kalktığı kadına şiddet olayı: Yargıtay cezayı onadı #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Abramovich, AB yaptırımını dava etti
    Dünyadan futbol

    Abramovich, AB yaptırımını dava etti

    Görüş Bildir