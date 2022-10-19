Türkiye'nin dört bir yanından insan 2 milyon dolar dolandırıldı

Türkiye'nin dört bir yanından insan 2 milyon dolar dolandırıldı

E-ticaret sitesi kurarak 500'den fazla kişiyi toplamda 2 milyon dolar dolandıran şahıs için tutuklama kararı verildi.

E-ticaret sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan ve iddialara göre sosyal medya hesabından yaptığı ihtişamlı ve süslü yaşam paylaşımlarıyla tanınan E.K., kendi kurduğu online danışmanlık firması adı altında geçtiğimiz yıl ‘Gelir Garantisi’ isminde bir sistem oluşturdu.

Bu sisteme dahil olanların mağdurların adına bir mağazada hesap açıldı.

Dropshipping (stoksuz sipariş alma) yöntemiyle e-ticaret yapılacağı, ürün satma, kargolama ve iade gibi tüm operasyonların şirket tarafından yürütüleceği belirtti.

Tüm bunların yanında mağdur olan kişilere sistemden ömür boyu dolar kazandırmayı vadetti.

500'den fazla kişiyi 2 milyon dolar dolandırdı

E-ticaret satışlarından elde ettiği kazançları sosyal medya hesabından paylaşan E.K., bu şekilde insanların gözünü boyadı ve programa dahil olacak kişilerin 3 bin dolardan 5 bin dolara kadar çıkan paralarla katılım yapmasını sağladı.

Bu süreç içersinde 500’ü aşkın kişi, ömür boyu dolar kazanma hayaliyle ‘Gelir Garantisi’ adlı programa dahil olarak istenilen miktarı yatırmak için kredi kart bilgilerini sisteme yükledi.

Kâr etmeyi beklerken zarara uğradılar

Bu platforma yatırım yapan kişiler, yatırdıkları paradan kâr etmeyi beklerken her ay bir miktar zarar etmeye başladı.

Kurulan bazı mağazalar ise şirketin ilgi göstermemesi, ürünlerin adres teslimini karıştırması ve firmanın belirlediği kurallarına uyulmaması sebepleriyle kapandı.

Firmanın bilinçli bir şekilde bu kural ihlalini yaptığını öne sürerek iade talebinde bulunan mağdurlar, şirketten olumsuz cevap geldi.

"İnsanlar mağdur oldu"

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından mağdurlar bir araya gelip, İstanbul Şişli'de bulunan şirkette gittiklerinde çözüm yolu bulamadı.

Bu programa dahil olanların yaşadığı mağduriyete kayıtsız kalamayan çalışanlar, "Biz de böyle hayal etmedik, insanlar mağdur oldu. Ekonomik tablo ortadayken insanlara vaat verip yerine getirmediler." demelerinin üzerine şirketle bağını kopardı.

Türkiye'nin dört bir yanını dolandırdılar

Mağdurlar, bu yöntemle Türkiye’nin dört bir yanından insanlara dev vurgun yapan sisteme dahil çok sayıda kişi, şirket yöneticileri ve temsilcileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Körfez Sulh Ceza Hakimliği, firma sahibi şüpheli E.K.'nin soruşturmasının ardından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.



