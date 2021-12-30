Türkiye'nin en kısa boylu kadını öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan 72 santimetrelik Elif Kocaman, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 33 yaşındaki Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a bu rekoru kaptırdı.

Türkiye'nin en kısa boylu kadını unvanını taşımaya devam eden ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Elif Kocaman, iki gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

ZATÜRRE OLDU

Kocaman’a zatürre tanısı koyuldu.

Durumu ağırlaşan Kocaman, yoğun bakım servisine alındı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

Yoğun bakımda tedavisi süren Kocaman, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Kocaman'ın, Karabacak köyünde toprağa verileceği kaydedildi.