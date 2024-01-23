DHA
Türkiye genelinde bulunan 1675 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik verilere göre; Bolu, 'Türkiye'nin en soğuk ili' olarak kayıtlara geçti.
Sıfırın altında 17.2 derece olarak ölçüldü
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma İstasyonu'nca, Bolu'da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17.2 derece olarak ölçüldü.
Sırayla devam etti
Gerede ilçesi Samat köyünde hava sıcaklığı sıfırın altında 15.6 olarak ölçülürken, kayak merkezi Kartalkaya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 13.5 derece olarak kayıtlara geçti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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