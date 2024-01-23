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Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu

Türkiye'nin en soğuk ili Bolu oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 17.2 derece ölçüldüğü Bolu, 'Türkiye'nin en soğuk ili' olarak kayıtlara geçti.