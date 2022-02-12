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    Türkiye’nin en zeki şehri Eskişehir

    Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede Eskişehir’in ilk sırada olması sosyal medyada gündem oldu.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 14:41
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    Türkiye’nin en zeki şehri Eskişehir

    Zeka seviyelerini merak eden vatandaşların girip çeşitli soruları cevaplandırarak IQ ortalamalarını ölçebileceği sitenin dün paylaştığı bir liste, sosyal medyada gündem oldu.

    Liste birçok Eskişehirli tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    ESKİŞEHİR'İN ARDINDAN ANKARA VE İZMİR GELİYOR

    Türkiye’nin en zeki 20 ilini gösteren listede Eskişehir, en zeki il olarak yer aldı.

    Yayınlanan istatistiklere göre Eskişehir’in ardından, Ankara ikinci sırada yer alırken, İzmir en zeki üçüncü şehir olarak paylaşıldı.

    Türkiye’nin en zeki şehri Eskişehir #1


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