Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği boşaltılıyor

Bombardımanın yoğunlaştığı Kiev'deki Türkiye Büyükelçilik binası, boşaltılarak daha güvenli bir bölgeye taşındı.

Rusya'nın düzenlediği askeri harekatın ardından Ukrayna'da çıkan savaş, 16'ncı gününde devam ediyor.

Doğu kanadından çok sayıda kente giriş yapan Rus birlikleri başkente ilerleyişlerini sürdürüyor.

Savaş giderek kızışırken, milyonlarca Ukraynalı da ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Farklı milletlerden öğrencilerin de bulunduğu ülkeden tahliye çalışmalarına ağırlık verildi.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ BOŞALTILDI

Türkiye de Ukrayna'da bulunan vatandaşları için tahliye çalışmalarını hızlandırırken, Kiev'den çok sayıda vatandaş ülkeye geri getirildi.

Yoğun bombardıman altında olan Kiev'deki Türkiye Büyükelçiliği, güvenli bölgeye geçme kararı aldı.

ELİNDE ATATÜRK FOTOĞRAFIYLA ÇIKTI

Elçilik binasının boşaltılmasına karar verildi. Binanın boşaltıldığı esnada bir çalışanın eline aldığı Atatürk portresiyle binadan çıkış anı fotoğrafa yansıdı.