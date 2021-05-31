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    Türkiye'nin konuştuğu iki farklı 3'üncü sayfa haberi

    Türkiye'nin konuştuğu iki farklı 3'üncü sayfa haberi

    İstanbul'da tacizcinin sütyen ve etek giydirilip döve döve karakola götürülmesi ve Adana'da gelin ile kayınpeder mangalda tavuk kanat yüzünden birbirine girmesii, en çok konuşulan haberler arasında.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.05.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 17:12
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    Türkiye'nin iki farklı ilinde birbirinden ilginç olaylar yaşandı.

    İlk haber Adana'dan geldi.

    Seyhan ilçesinde mangal için hazırlık yapan gelin ile kayınpeder birbirine girdi.

    TAVUK KANAT YEMEM, KEBAP YAP KAVGASI

    Kavganın sebebi ise kayınpederin tavuk kanat yememesi oldu.

    Tavuk kanat yerine kebap isteyen kayınpeder Mustafa Ö., sopayla gelini Emine Ö.'nin kafasına vurdu.

    Emine Ö., bunun üzerine sinirlendi ve kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.

    Türkiye nin konuştuğu iki farklı 3 üncü sayfa haberi #1

    SOKAK ORTASINDA DÖVE DÖVE KARAKOLA GÖTÜRDÜ

    Adana'nın ardından İstanbul'da, filmleri aratmayacak görüntüler meydana geldi.

    Pendik ilçesinde eşini taciz ettiği kişiye tuzak kuran Ercan P., tacizci Metin T.'yi eşine arattı.

    Ercan P., Metin T.'ye eve gelince etek ve sütyen giydirdi.

    Ercan P., eşini taciz eden Metin T.'yi kalın bir sopayla döve döve karakola götürdü.

    Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü VİDEO

    Türkiye nin konuştuğu iki farklı 3 üncü sayfa haberi #2

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