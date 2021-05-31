Haberler

3. Sayfa Haberleri

Türkiye'nin konuştuğu iki farklı 3'üncü sayfa haberi

Türkiye'nin konuştuğu iki farklı 3'üncü sayfa haberi

İstanbul'da tacizcinin sütyen ve etek giydirilip döve döve karakola götürülmesi ve Adana'da gelin ile kayınpeder mangalda tavuk kanat yüzünden birbirine girmesii, en çok konuşulan haberler arasında.