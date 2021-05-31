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Türkiye'nin konuştuğu iki farklı 3'üncü sayfa haberi
- AA & Ensonhaber
- 31.05.2021 - 16:58
- Güncelleme : 31.05.2021 - 17:12
Türkiye'nin iki farklı ilinde birbirinden ilginç olaylar yaşandı.
İlk haber Adana'dan geldi.
Seyhan ilçesinde mangal için hazırlık yapan gelin ile kayınpeder birbirine girdi.
TAVUK KANAT YEMEM, KEBAP YAP KAVGASI
Kavganın sebebi ise kayınpederin tavuk kanat yememesi oldu.
Tavuk kanat yerine kebap isteyen kayınpeder Mustafa Ö., sopayla gelini Emine Ö.'nin kafasına vurdu.
Emine Ö., bunun üzerine sinirlendi ve kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.
SOKAK ORTASINDA DÖVE DÖVE KARAKOLA GÖTÜRDÜ
Adana'nın ardından İstanbul'da, filmleri aratmayacak görüntüler meydana geldi.
Pendik ilçesinde eşini taciz ettiği kişiye tuzak kuran Ercan P., tacizci Metin T.'yi eşine arattı.
Ercan P., Metin T.'ye eve gelince etek ve sütyen giydirdi.
Ercan P., eşini taciz eden Metin T.'yi kalın bir sopayla döve döve karakola götürdü.
Pendik’te, eşini taciz eden şahsı kadın kıyafetleri giydirip sopa ile dövdü VİDEO