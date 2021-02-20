Türkiye’nin sahte gelin haritası

'Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME' programındaki ortaya çıkarılan sahte gelin çetesi üyelerinden 7’si gözaltına alınırken, Türkiye'nin 45 ilinde dolandırıcılık yapıldığı öğrenildi.

Her şey sahte gelin Melisay’ın annesi Dilek Köse’nin 6 Ocak’ta Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’ye başvurmasıyla başladı.

Dilek Köse, kızının evlilik çetesinin elinde zorla tutulduğunu iddia etti. "Damatlar gerçek, kızım sahte" diyen anne, Melisay’ı eve dönmeye çağırdı.

Sahte gelin Melisay da Türkiye’nin önünde annesi ve mağdurlarla yüzleşti.

Önce sahte gelin Melisay’ın eski sevgilisi ve imam nikahlı eşi Emirhan, ardından sahte gelin Hülya Söyler gözaltına alındı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Olayların başlangıcından tam 38 gün sonra, 12 Şubat’ta emniyet güçleri tarafından büyük operasyon başlatıldı.

38 günün sonunda bildiği tüm gerçekleri Didem Arslan Yılmaz'a itiraf eden Melisay, Ağrı ve İstanbul Organize ve Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Melisay ile birlikte toplamda 7 dolandırıcıyı gözaltına aldı.

TÜRKİYE SAHTE GELİN HARİTASI

Sahte gelin Melisay’ın öncülük ettiği çetedeki isimler bir bir ortaya çıkarılırken, Türkiye'nin 45 ilinden toplam 9 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı öğrenildi.

Büyük vurgun Türkiye haritasında da gösterildi.