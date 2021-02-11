Ameliyat için geldikleri Türkiye'de dolandırıcıların tuzağına düşen mağdur aile yaşadıklarını anlattı.

Ameliyat için Rusya'dan Türkiye'ye gelen çift, dolandırıcıların hedefi oldu.

Show TV'nin haberine göre; İstanbul'dan Bursa'ya gitmek isteyen çift internet üzerinden araç kiraladı.

22 BİN LİRA DOLANDIRILDILAR

Çift, aracı kiralayan kişinin provizyon yerine ödeme aldığını, önce 12 bin TL daha sonra 8 bin TL çektiğini öne sürdü. Kira için 1500 TL, HGS için de 200 TL verdiğini söyleyen mağdur çift, toplamda 22 bin TL dolandırıldıklarını belirtti.

KİRAYA VERDİĞİ ARACI ÇİZDİ

Öte yandan dolandırıcının, aracı teslim almadan önce bazı bölgelerini çizdiği ortaya çıktı. O anlar ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Türkiye'ye gelip araç kiralayan Rus çifti 22 bin lira dolandırdılar

"BEN BÖYLE BİR DOLANDIRICILIK GÖRMEDİM"

Olayla ilgili konuşan mağdur adam, "Ben Rusya'da çok şey gördüm ama Türkiye'de böyle bir şey olabileceğini düşünmedim." ifadelerini kullandı.

Senet imzaladıklarını belirten çift, karşı tarafın tehdidi üzerine polise şikayette bulunduklarını bildirdi.