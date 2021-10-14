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    Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lıya suçüstü

    Kırmızı bültenle aranan ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan kadın terörist tutuklandı.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:42
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    Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lıya suçüstü

    Adıyaman polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan U.M. isimli yabancı uyruklu kadın teröristin, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

    SINIRDA YAKALANDI

    Türkiye'de de aranan teröristler listesinde mavi kategoride yer alan U.M., sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Adıyaman'a getirilen teröristin üzerinde, canlı bomba eyleminde kullanılabilecek bir kişiye ait kimlik belgesi tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Terörist U.M., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Türkiye ye girmeye çalışan DEAŞ lıya suçüstü #1

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