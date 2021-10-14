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Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lıya suçüstü
Kırmızı bültenle aranan ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan kadın terörist tutuklandı.
- DHA
- 14.10.2021 - 16:37
- Güncelleme : 14.10.2021 - 16:42
Adıyaman polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi olma suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan U.M. isimli yabancı uyruklu kadın teröristin, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
SINIRDA YAKALANDI
Türkiye'de de aranan teröristler listesinde mavi kategoride yer alan U.M., sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Adıyaman'a getirilen teröristin üzerinde, canlı bomba eyleminde kullanılabilecek bir kişiye ait kimlik belgesi tespit edildi.
TUTUKLANDI
Terörist U.M., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.