Türkiye'ye kaçak giren 6 Suriyeli kaza yapınca yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaza yapan otomobilde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Suriyeli yakalanırken, Suriyelileri ülkeye soktuğu ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi yakınlarındaki bahçeye giren M.E.S. idaresindeki otomobil, ağaca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta bulunanların kimlik kontrollerinde 6 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

ÜLKEYE SOKANLAR YAKALANDI

Suriyeliler, İl Göç İdaresi'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi, araç sürücüsü ile Suriyelileri ülkeye soktuğu ileri sürülen A.A.M. ve A.A. gözaltına alındı.